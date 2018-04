Schöningen Ein Kursus „Erste Hilfe am Kind“ findet am Samstag, 19. Mai, in der Schöninger Moltkestraße 29 statt. Von 9 bis 17 Uhr schult der DRK-Kreisverband Helmstedt die Teilnehmer in Theorie und Praxis. Anmeldungen nimmt das DRK unter Tel: (05351) 5 85 80 sowie über das...