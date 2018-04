Schöninger Kinder plündern in diesem Jahr ein Oster-Iglu

Was für eine weiße Bescherung. Da hatte sich Petrus aber ordentlich in der Jahreszeit geirrt. Dicke Flocken begleiteten die diesjährige XXL-Osternestplünderung in der unteren Niedernstraße, zu der die Schöninger Werbegemeinschaft (SWG) traditionell um Punkt 12 Uhr am Ostersamstag geladen hatte. ...