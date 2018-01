KiKA-Moderatorin Jess ist zu Gast im Schöninger Gymnasium

KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, wird am Freitagvormittag, 19. Januar, für die Sendung „KiKA LIVE“ die Folge „Trendcheck Januar“ im Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen aufzeichnen. Vor der Kamera in der Schöninger Schule steht Moderatorin Jessica Lange,...