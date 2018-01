So begeht der TSV Offleben sein Jubiläum

Wir wissen nicht, in welchem feierlichen Rahmen sich der Turn- und Sportverein Offleben am 25. Juni 1893 gegründet hat. Was aber feststeht, sind die Termine im Jubiläumsjahr. TSV-Vorsitzender Ulrich Pohl hat das Programm zum 125-jährigen Bestehen bekanntgegeben. Es beginnt bereits am 27. Januar mit...