Kinder sammeln fleißig

Die Sternsinger in der katholischen Kirche Offleben. Foto: privat

Büddenstedt Die Sternsinger waren in zwei Gruppen unterwegs. An dem Wochenende fanden 82 Hausbesuche statt.

Eine Gesamtsumme von 3942,84 Euro wurde eingesammelt, davon etwa 600 Euro in Büddenstedt, Offleben und Reinsdorf mit 13 Hausbesuchen. Hier sammelten Merle Franetzki, Max und Felix Heidebroek mit den Betreuern Annika Schubert und Leonie Franetzki unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“. Kinder und Betreuer waren an zwei Tagen bis spät abends unterwegs. Foto: privat