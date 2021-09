Die AfD zieht erstmals in den Samtgemeinderat Velpke ein

Rüdiger Fricke tritt in Velpke noch einmal an

Bei der Kommunalwahl am 12. September wählen die Menschen in der Samtgemeinde Velpke neue Gemeinderäte, den Samtgemeinderat und den Samtgemeindebürgermeister. Bislang einziger Bewerber ist der Amtsinhaber Rüdiger Fricke. Seit sieben Jahren lenkt er die Geschicke der Samtgemeinde, davon fünf als gewählter Samtgemeindebürgermeister. Bei seiner Wahl 2016 vereinigte er 74 Prozent der Stimmen hinter sich.

Fricke hat noch Projekte, die er gern begleiten möchte, wie er bei einem Pressetermin erklärte. 27 derer stehen auf einer Liste. Einige werden wohl noch in diesem Jahr fertig sein, etwa der Neubau des Kindergartens in Bahrdorf. Doch da gebe es ein paar Herzensangelegenheiten. Ganz oben auf der Liste ebendieser stehen die Kindertagesstätten und Schulen. Fricke wünscht sich, dass jedes Kind einen Platz in der Krippe beziehungsweise im Kindergarten bekommt. Er spricht zudem von wunderbaren Schulen, baulich wie technisch. Gleich an zweiter Stelle steht der Bereich Soziales. Hier will Fricke mehr für Senioren tun, etwa Betreutes Wohnen erweitern und die soziale Infrastruktur optimieren, wozu auch Ärzte gehörten. Er kann sich sogar ein Baugebiet Soziales vorstellen.

Einheitsgemeinde weiter für Fricke ein großes Thema

Ein echtes Fricke-Thema ist die Bildung einer Einheitsgemeinde. „Das wäre einfach ein vernünftiger Schritt“, sagt er. Allerdings würden ihn derzeit wohl nicht alle politischen Lager mitgehen. Sowohl die WGD in Danndorf als auch die CDU in Grafhorst stehen einer Einheitsgemeinde erklärtermaßen skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Die weitere Entwicklung der Samtgemeinde koppelt der Amtsinhaber auch an ein kleines Gewerbegebiet. „Wir haben eben erst eine Anfrage erhalten, die wir nicht bedienen konnten“, so Fricke. Und als fünften Punkt unter den Herzensangelegenheit taucht die Umstrukturierung der Verwaltung auf. Der Prozess laufe bereits. Ganz wichtig ist ihm die Verjüngung. Mit Stefanie Wilke und Stephan Ehrlich hat er bereits zwei junge Fachbereichsleiter in seinem Team, mit dem er sehr zufrieden sei.

Seit 1974 im Verwaltungsdienst der Samtgemeinde Velpke

Rüdiger Fricke ist Jahrgang 1958, Ur-Saalsdorfer, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. 1974 trat er in der Samtgemeinde Velpke seinen Verwaltungsdienst an. 2008 wurde er zum allgemeinen Vertreter des damals amtierenden Samtgemeindebürgermeisters, 2010 folgte die Wahl zum 1. Samtgemeinderat. 2014 übernahm er den Chefposten im Rathaus.