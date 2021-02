Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in der Straße am Heidkamp, bei der Unbekannte Autoreifen aus einer Garage stehlen.

Velpke. Die Unbekannten zerstörten laut Polizei „mit brachialer Gewalt“ eine Mauer, um an ihre Beute zu gelangen. Schaden: Mindestens 2000 Euro.

Mauer zerstört, um Reifen in Velpke zu stehlen

Acht Autoreifen auf Felge stahlen Unbekannte, die in die Garage eines Wohnhauses in der Straße Heidkamp einbrachen. Dazu öffneten sie allerdings nicht die Stahltür der Garage, sondern zerstörten „mit brachialer Gewalt“ das Mauerwerk, so die Polizei. Der dabei angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 2000 Euro belaufen.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagnachmittag 17 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand hätten zur fraglichen Zeit Unbekannte das Grundstück der Geschädigten betreten. Hier hätten sie sich zu einer verschlossenen Stahltür an der Garage begeben. „Die Täter schienen sich ihrer Beute sicher zu sein, denn sie zerstörten mit brachialer Gewalt das Mauerwerk, um den Schließmechanismus der Stahltür zu überwinden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Polizei in Velpke bittet Zeugen, sich zu melden

Nachdem sie den Schließmechanismus aus dem Mauerwerk entfernt hätten, konnten sie die Stahltür öffnen und in die Garage gelangen. Hier entwendeten sie die Autoräder und verließen unerkannt den Ort des Geschehens.

Da die Aktion nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein dürfte, hofft die Polizei darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Velpke, (05364) 94722-0.

