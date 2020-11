„Tag gegen Gewalt an Frauen“ – Installation am Rathaus Lehre

Das Bundeskriminalamt habe laut Mitteilung der Gemeinde Lehre allein im Jahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, 141.000 Fälle häuslicher Gewalt gezählt. Die Opfer seien zu 81 Prozent Frauen gewesen. Um auf diesen Missstand hinzuweisen, haben die Vereinten Nationen vor 21 Jahren den 25. November zum „Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“ erklärt.

Der Ratssaal wird orange beleuchtet, durch die Scheiben ist eine Installation zu sehen

Auch in der Gemeinde Lehre findet daher auf Initiative von Edelgard Hahn von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten eine Aktion am Rathaus statt: Der Ratssaal wird orange beleuchtet, und durch die Scheiben ist eine Installation zum Thema „Wir brechen das Schweigen!“ zu sehen.

„Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt“

„Es ist einfach erschreckend, dass nach wie vor jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner wird und die Zahlen auch hier vor Ort weiter kontinuierlich steigen“, so Julia Carluccio, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde.

„Deshalb geht es uns darum, mit Aktionen wie dieser das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen zu lenken und zugleich Strategien zur Bekämpfung der Gewalt in den Mittelpunkt zu rücken“, so Edelgard Hahn von der ASF.

Es wurden Kerzen für die Opfer häuslicher Gewalt entzündet

Auch die Starken Frauen Königslutter und die Frauen-Union der CDU unterstützen die Aktion: „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen – für das Recht von Frauen auf ein Leben ohne Gewalt“, sagt Diana Siedentopf als Vertreterin der Frauen-Union und der Starken Frauen.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde unterstützt das Projekt im Rathaus gern. So ist in den nächsten Tagen der Ratssaal der UN-Woman-Initiative „Orange the World“ folgend orange beleuchtet, und es ist eine Installation zum Thema „Wir brechen das Schweigen“ zu sehen. Außerdem wurden Kerzen für die Opfer häuslicher Gewalt entzündet.

Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr erreichbar unter (08000) 116016 oder unter hilfetelefon.de.

Häusliche Gewalt: Im Landkreis Helmstedt verzeichnete die Polizei laut aktuellstem Bericht im Jahr 2019 den höchsten Anstieg im Vergleich zu den letzten Jahren – es gab 2705 Fälle, davon waren in 1971 Fällen die Opfer weiblich, also rund 73 Prozent – in 14 Fällen (zwölf Frauen, zwei Männer) richtete sich die Tat gegen das Leben, in 48 Fällen (48 Frauen) gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

red