Verkehrsbehinderung durch Schwertransport in Danndorf

Wegen der Erweiterung der Grundschule Danndorf erfolgt in der Nacht zum 12. November eine Anlieferung durch einen Schwerlasttransport. Daher kommt es vom 11. November, 18 Uhr, bis 12. November, zu Einschränkungen in der Schul-, Hünenbergstraße (Einmündung Schulstraße) sowie im Einmündungsbereich der Grafhorster Straße (Friedhof) zur Hünenbergstraße. Die Zufahrt zum Parkplatz der Kita „Rappelkiste“ ist gewährleistet, teilt die Samtgemeinde Velpke mit. Es wird empfohlen, die Schulstraße zu meiden und die Parkflächen in der Post- und Hünenbergstraße zu nutzen.

red