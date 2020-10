Das Erheben von Straßenausbaubeiträgen ist inzwischen auch in der Gemeinde Lehre ein umstrittenes Verfahren. Die Verwaltung soll nun gemäß eines einstimmigen Votums des Gemeinderates ein Konzept zur möglichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erarbeiten.

Ausbaubeiträge werden von den jeweiligen Grundstückseigentümern anteilig bei der grundhaften Sanierung von Gemeindestraßen erhoben. Liegt ein Wohngrundstück an einer Kreis- oder Landesstraße werden die dortigen Anlieger nicht zur Kasse gebeten. Dieser Umstand und die teils in fünfstelliger Höhe zu zahlenden Anteile an den Sanierungskosten werden von Gegnern der Ausbaubeiträge als ungerecht, unsozial und insbesondere bei wirtschaftlich schwächer gestellten Grundstückseigentümern als finanziell extrem belastend bezeichnet.

„Die Straßen können von allen Einwohnern benutzt und befahren werden. Wir sind daher der Meinung, dass die Kosten somit auch von allen Bürgern gleichermaßen getragen werden sollten“, begründete Michael Fitzke als Vorsitzender der UWG-Fraktion im Gemeinderat bei der Ratssitzung seinen Antrag auf Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der bisherigen Form. Einig waren sich alle Ratsmitglieder, dass das Problem nicht allein durch das Abschaffen der Ausbaubeiträge gelöst werden könne. Eine durch das Abschaffen der Beiträge entstehende Finanzierungslücke müsse geschlossen werden. „Irgendwo muss das Geld ja herkommen“, stellte SPD-Ratsmitglied Jens Hoppe zurecht fest. „Wir sollten die Probleme der Bürger mit den Beiträgen ernst nehmen und die finanzielle Belastung ‘kundenfreundlicher’ gestalten“, erklärte Kerstin Jäger als Vorsitzende der Ratsgruppe CDU/FDP.

Nach Auskunft der Verwaltung wurden innerhalb von zehn Jahren insgesamt 1,3 Millionen Euro Straßenausbaubeiträge von Grundstückseigentümern erhoben. Gemeindebürgermeister Andreas Busch wies darauf hin, dass bei einem Systemwechsel das mögliche neue Verfahren zur Entschuldungsvereinbarung, die die Gemeinde mit dem Land getroffen hat, passen müsse. Die Gemeinde Lehre möchte gemäß eines einstimmigen Ratsbeschlusses am Projekt „Global nachhaltige Kommune Niedersachsen“ teilnehmen. Das Projekt ist als Maßnahme der Agenda 2030, mit der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat, angelegt. Als Projekt-Teilnehmer könnte die Gemeinde von dabei entstehenden Netzwerken und Beratungsangeboten profitieren.