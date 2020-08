Feuerwehr Flechtorf muss 150 Meter lange Ölspur beseitigen

Für die Feuerwehr Flechtorf war es in diesem Jahr bereits der fünfte Einsatz wegen einer Ölspur an dieser Stelle.

Wegen einer Ölspur auf der Nikolaus-Otto-Straße ist die Feuerwehr Flechtorf am frühen Montagabend um 17.48 Uhr ausgerückt. „Betroffen war die Kreuzung an der Kreisstraße 33. Weiterhin zog sich die Ölspur gut 150 Meter über die Nikolaus-Otto-Straße und Bereiche der Landesstraße 295“, berichtete Rainer Madsack, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre. „Anscheinend hatte ein Fahrzeug, das von der L 295 kam und in das Gewerbegebiet fuhr, Öl verloren.“ Es sei kein Verursacher zu ermitteln gewesen. Die Feuerwehr habe die Gefahrenstelle abgesichert und eine Fachfirma zur Beseitigung der Ölspur angefordert. Für den Bereich der L 295 sei der zuständige Straßenbaulastträger angefordert worden. Die Feuerwehr Flechtorf war mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz.

