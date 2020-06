Velpker SV nimmt Trainingsbetrieb wieder auf

Die Corona-Krise hat auch den Betrieb der Vereine in der Samtgemeinde lahmgelegt. Durch die jetzt angesetzten Lockerungen können nun endlich die einzelnen Sparten in den Vereinen langsam wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen. Das gilt auch für den Velpker Sportverein. Die Schulsporthalle wird jedoch noch bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Das bedeutet für Sportarten wie Tischtennis, Handball oder Badminton erst einmal sehr eingeschränkten oder keinen Trainingsbetrieb, teilt der Velpker SV mit. Die Sparten- und Trainingsleiter seien in der Diskussion, um zu klären, wie es diesbezüglich weitergehe. Der Gymnastikraum des Vereins steht den Gruppen zur Verfügung. Hipp-Hopp-Zumba und einige Gymnastikgruppen haben aus der Not eine Tugend gemacht und ihr Training auf die Außenplätze gelegt – dort mit dem nötigen Abstand. Bei den Kindern wird der Verein noch einige Zeit warten, teilt er mit. Die Hoffnung bestehe allerdings, dass es auch dort bald weitergehe. Die Jugend der Leichtathleten hat zum Training ihre Gruppen geteilt, aus vier sind neun geworden.

