Feuer in der Bünnebergstraße.

Velpke. Die Ursache für das Feuer in der Bünnebergstraße ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Einfamilienhaus in Velpke brennt

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke sind am Montagvormittag gegen 9.56 Uhr zu einem Wohnhausbrand in die Bünnebergstraße gerufen worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein stark verrauchtes Wohnhaus vor, teilten die Einsatzkräfte am Abend mit. Mit Atemschutzgeräten begannen sie zunächst nach Personen im Wohnhaus zu suchen, parallel begannen die Löscharbeiten. Der Eigentümer bestätigte schließlich, dass sich keine weiteren Personen im Wohnhaus befanden, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin hätten sich die Feuerwehren auf den Löscheinsatz konzentrieren können.

Da der Bedarf an Atemschutzgeräteträgern aus der ersten Lage hoch war, wurden noch einige Ortsfeuerwehren nachalarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand auf den Flur und angrenzende Teile der Küche begrenzt werden. Nachdem das Feuer aus war, wurden mittels einer Wärmebildkamera die Brandbereiche kontrolliert. Einige Wandverkleidungen mussten im Nachhinein beseitigt werden, um dahinter liegende Glutnester zu löschen. Der angeforderte Stromversorger schaltete das Gebäude stromlos.

Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Das Einfamilienhaus könne nicht bewohnt werden, solange die Brandermittlung nicht abgeschlossen sei. Um 12.29 Uhr konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben werden; anschließend erfolgten die Aufräumarbeiten. Im Einsatz waren insgesamt 55 Einsatzkräfte, davon 22 Atemschutzgeräteträger.