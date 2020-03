Schottergärten sind per Baurecht verboten

Schottergärten sind echte Mode und vor allen Dingen immer dann wieder Thema, wenn es auf der politischen Bühne um die Entwicklung neuer Baugebiete geht. Allerdings stehen sie auch gehörig in der Kritik: Schottergärten sind versiegelte Flächen auf einem Grundstück.

Neben vielen anderen Faktoren werden sie für das Verschwinden der Insekten verantwortlich gemacht. Die Samtgemeinde Velpke bezieht auf ihrer Internetseite nun Stellung und verweist auf eine aus ihrer Sicht klare Gesetzeslage. „Alle nicht überbauten Flächen auf einem Grundstück müssen“, so zitiert der zuständige Fachbereich im Velpker Rathaus die Niedersächsische Bauordnung, „Grünflächen sein.“ Unsere Zeitung hat genauer nachgefragt.

In Velpke leitet Stephanie Wilke den Fachbereich III, das sind die technischen Dienste. Dort werden auch Baugebiete entwickelt, und dort sieht man den Trend zum Schottergarten sehr kritisch: „Das Problem der Flächenversiegelung nimmt augenscheinlich zu“, schreibt Wilke auf Anfrage, „problematisch wird es in Konsequenz damit nicht nur für Insekten bei der Suche nach Lebensraum, sondern auch bei der Versickerung von Niederschlagswasser. Steingärten werden oftmals mit unterliegenden Folien angelegt. Falls hier eine Durchlässigkeit bei Anlage vorhanden war, ist diese nach einiger Zeit zugesetzt und nicht mehr wirksam. Das heißt, das Regenwasser kann hier nicht mehr versickern und muss irgendwo anders hin.“ Damit ergibt sich ein weiteres Problem. Regenwasser muss laut Niedersächsischer Bauordnung auf den Grundstücken bleiben und dort versickern. Entsprechend seien, so heißt es aus dem Rathaus, auch die Entwässerungssysteme konzeptioniert, will heißen: Zusätzliches Wasser von den Grundstücken überfordern demnach die Systeme.

Trotz der klaren Rechtslage fordern Kommunalpolitiker gern ein Verbot von Schottergärten im Rahmen lokaler Bauvorschriften. Das hält man im Rathaus nicht für zielführend, weil: „... es sich bei den Vorschriften nach der Baunutzungsverordnung um grundsätzliche Bestimmungen handelt, die keiner genaueren Definition mehr bedürfen.“ Gleichwohl: Wer einen Schottergarten anlegt, könnte Besuch von der Verwaltung bekommen, im Ernstfall auch vom Landkreis, denn der muss die Niedersächsische Bauordnung durchsetzen. Auch dort sieht man Schottergärten als klaren Verstoß gegen geltendes Recht. Eine Ahndung unterliege aber immer dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit, heißt es in einer Mail auf unsere Anfrage. Beim Landkreis hat man übrigens noch eine klarere Sichtweise: Ganz gleich, ob nun eine wasserdurchlässige Unkrautsperrbahn unter den Steinen liegt oder nicht: Schotter darf allenfalls als schmale Einfassungen von Grünflächen in den Garten. Der Landkreis kann im Zweifel den Rückbau von Schottergärten anordnen.