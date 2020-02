Polizeihunde trainieren auf WWL-Anlagen in Lehre

Polizeioberkommissarin Nicole Wydor hat ihren Belgischen Schäferhund Fiete dabei. Sie leitet das Training mit zwei Kollegen und deren jungen Polizeihunden auf den Abwasseranlagen des Wasserverbands Weddel-Lehre (WWL). Eben noch war sie mit Fiete bei einem Drogeneinsatz im Harz.

Nun müssen die Hunde Zulu und Aron beweisen, dass sie mutig genug sind, ohne ihre Hundeführer die steile Gitterrosttreppe hinunterzulaufen und in den dunklen Kellern des Pumpwerks nach ihrem Spielzeug zu suchen“, heißt es in einem Pressebericht des WWL.

Das Spielzeug sei ein Plastikrohr zur sogenannten Stoffkonditionierung. Mit dem Rohr würden die Tiere auf die speziellen Gerüche von Rauschgift, Geld oder Sprengstoff trainiert. Täter stellen, hilfesuchende Personen finden, Sprengstoff, Waffen und Rauschgift erschnüffeln, ihren Hundeführer beschützen: Die Aufgaben der Polizeihunde in unserer Region seien vielfältig und anspruchsvoll, so der WWL.

„Der Belgische Schäferhund vereint einen dem Menschen zugewandten Charakter mit Mut und Temperament. Er ist daher optimal für diesen Job geeignet“, wird Nicole Wydor in dem Pressetext zitiert. „In brenzligen Situationen muss man sich aufeinander verlassen können“, erklärt Wydor weiter. Entsprechend anspruchsvoll ist die Ausbildung der Tiere. Manche Dinge passieren nur über Blickkontakt zwischen Mensch und Hund.

Schäferhund Zulu ist drei Jahre alt. Polizeikommissar Philipp Stöpler, der nach seiner Fachhochschulreife auf der Polizeiakademie studiert hat, bereitet Zulu auf den Betriebsanlagen des WWL auf seine bevorstehende Hundeprüfung vor. Er soll auf Sprengstoff spezialisiert eingesetzt werden. Hierzu eignen sich nur besonders stabile Hunde, die sich trauen, auch ohne ihren Hundeführer in bedrohliche Situationen hineinzugehen. Den Geruch von Sprengstoff kennen sie und können sich voll darauf konzentrieren. Auch Lärm darf sie nicht irritieren.

Während der Übung schaltet Abwassermeister Horst Drögemüller vom WWL die lauten Abwasserpumpen dennoch aus. Drögemüller: „Seit drei Jahren besteht diese Kooperation zwischen dem WWL und der Polizei. Die Hunde waren bereits auf etlichen unserer Anlagen“. Auf jeder Anlage gebe es andere Herausforderungen für die Tiere und man könne ungestört trainieren, sagt Wydor. „Die Anlagen des WWL sind alle umzäunt und dürfen von Unbefugten nicht betreten werden. Somit ist für ausreichend Sicherheit gesorgt“ ergänzt Ralf Johannes, Geschäftsführer des Wasserverbandes.

Polizeibeamte, die zur Hundestaffel wollen, müssen einen gesonderten Lehrgang besuchen. Nur hierfür geeignete Kandidaten werden zur Ausbildung als Diensthundeführer aufgenommen. Meist geht mit dieser Berufswahl auch die Bereitschaft einher, den Hund nach Dienstschluss mit nach Hause zu nehmen. Für die Polizeikommissarin und Bereitschaftspolizistin Sabrina Kaps war das keine Frage.

Ihr Hund Aron ist ebenfalls noch in der Ausbildung und trainiert mit Kaps und Wydor auf dem dunklen Treppenabgang in den Pumpenkeller. Er hat die Prüfung zum ausgebildeten Schutzhund vor sich. Der dreieinhalbjährige Fiete sucht zum Abschluss auf der Toilette des Pumpwerkes nach Haschisch. Sobald er es erschnüffelt hat, muss er Nicole Wydor direkt in die Augen sehen. Erst wenn sie darauf reagiert, ist seine Mission beendet und er wird von Nicole Wydor gelobt. red