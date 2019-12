Sporthalle in Essenrode bleibt vorerst gesperrt

Über Möglichkeiten, die Schäden an der Essenroder Sporthalle zu beheben, wurde am Donnerstag der Ortsrat informiert. Es gibt aber noch keinen detailierten und beschlossenen Sanierungsplan. Fest steht hingegen, dass die Halle bis auf Weiteres nicht genutzt werden darf. Setzungen des Hallenuntergrundes haben zu massiven Schäden an tragenden Bauteilen geführt (unsere Zeitung berichtete). Insbesondere an der Westseite der Halle ist das...