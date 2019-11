Stimmungsvolle Hubertusmesse in Lehre

Eine stimmungsvolle Hubertusmesse wurde am Sonntag in der Heilig-Kreuz-Kirche in Lehre zelebriert. Für den dekorativen Rahmen zeichnete Eckhard Wachtmann verantwortlich, durch den Gottesdienst führte Pfarrer Jonas Stark. Eingeladen hatte die evangelische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode. „Die...