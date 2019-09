Jugendfeuerwehr Velpke beweist den besten Orientierungssinn

Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens hatte die Jugendfeuerwehr Groß Sisbeck zu einem Orientierungsmarsch mit Streckenposten eingeladen. Dabei mussten die Teilnehmer verschiedene Aufgaben erfüllen, wie die Feuerwehr mitteilt. Beim Gabelnstapeln und Getränkekistendrücken war Geschick gefragt. Ein sicheres Auge konnten die Teilnehmer dann beim Stiefel-Zielschießen beweisen.

Ausdauer war beim Wassertransport gefragt. Über einen aufgestellten Sichtschutz mussten mit Wasser getränkte Schwämme geworfen werden, die auf der anderen Seite gefangen und in einem Eimer ausgewrungen werden mussten. Geschick und Teamarbeit konnten die Teilnehmer beim Fadenstechen zeigen. Hier wurde ein Stab an sechs Leinen befestigt. Der Stab musste dann, an den Seilen gehalten, abwechselnd in vier aufgestellten Pylonen durch die obere Öffnung gesteckt werden. Je schneller die Gruppe war, desto mehr Punkte konnten sie erreichen. Für den Weg zwischen den Posten gab es noch eine kleine Marschzeitung mit, in der noch einige Fragen zu beantworten waren.

Am Ziel im Groß Sisbecker Schützenheim konnten sich alle nach dem Marsch stärken. Im Schützenheim befand sich auch die letzte Aufgabe. Hier stand ein großes Glas mit kleinen Gummibärtütchen, nicht zum Essen, sondern um die Anzahl der Tütchen in dem Glas zu schätzen. Am Ende waren es 93 Tütchen, die nach der Siegerehrung an die Teilnehmer verteilt wurden.

Insgesamt konnten Ortsbrandmeister Thorsten Stötzer und Jugendfeuerwehrwart Niklas Joos sieben Gruppen am Start begrüßen. Dabei waren zwei Gruppen aus der Einsatzabteilung dabei. Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Mirko Wogatzki und sein Stellvertreter Sascha Höft sahen sich einige Posten an. Sie überbrachten bei der Siegerehrung die Glückwünsche zum 40- jährigem Bestehen von den Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde sowie des Samtgemeindejugendfeuerwehrausschusses und übergaben ein Präsent.

Es siegte die Jugendfeuerwehr Gruppe 2 aus Velpke, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Groß Twülpstedt und Velpke Gruppe 1. Hier die weiteren Platzierungen: 4. Platz Einsatzabteilung Klein Sisbeck, 5. Platz Jugendfeuerwehr Bahrdorf Gruppe 2, 6. Platz Einsatzabteilung Groß Twülpstedt,7. Platz Jugendfeuerwehr Bahrdorf Gruppe 1.