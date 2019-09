Kopfzerbrechen über Velpkes Bezirkssportanlage

Die Bezirkssportanlage an der Prügeleiche in Velpke soll saniert und neu ausgerichtet werden. Mit einer Beschlussvorlage hat Velpkes Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke das Thema in die politische Diskussion gebracht. Erste Station war die Sitzung des Ausschusses für...