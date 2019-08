Ortsrat Wendhausen fehlen Informationen zu Gewerbegebiet

Um einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für ein neues Gewerbegebiet zu fassen, mangelte es dem Ortsrat Wendhausen am Donnerstag an Hintergrundinformationen. Harsche Kritik übte das Gremium und auch Zuhörer an der Grünpflege im Ort. "Wenn wir dieser von der Verwaltung erarbeiteten...