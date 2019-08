Helikopterblick: Abschlussbericht für Velpke liegt vor

Die Lage der Gemeinde Velpke könnte eigentlich kaum besser sein: mitten in der Natur, sozusagen eingebettet in Landschaftsschutzgebiete, und doch ziemlich nahe dem Oberzentrum Wolfsburg. Wohl auch darum wächst die Gemeinde so rasant. Der Haken: Eben ihre Lage schränkt Wachstumsmöglichkeiten ein. Um...