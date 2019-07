Historischer Bäckerei-Service in Groß Brunsrode

Groß Brunsrode. Der alte Groß Brunsroder Bäckereiverkaufswagen steht nun in einem Holzhaus an der Heimatstube. Seine Geschichte ist noch nicht ganz geklärt.

Mobile Verkaufsstätten sind offenbar keine Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. In der Heimatstube Groß Brunsrode wird nun ein Bäckereiverkaufswagen aus den 1920er-Jahren präsentiert.

Der Groß Brunsroder Bäckermeister Heinrich Bartel bereiste mit diesem von Pferden gezogenen Verkaufswagen die umliegenden Dörfer und bot seine Waren an. Hinter dem Kutschbock, in einem hölzernen Regalschrank wurden Brote und Kuchen transportiert.

Ab wann und bis zu welchem Jahr das in Groß Brunsrode Brotwagen genannte Gefährt im Einsatz war, konnte auch Ortsheimatpfleger Lothar Bremer nicht mehr exakt ermitteln. "Mit Sicherheit haben Heinrich Bartel und sein Nachfolger Karl Jakobs den Wagen genutzt", berichtete Bremer am Sonntag anlässlich der Präsentation des Bäckereiverkaufswagens. Für den Oldtimer hat der Freundeskreis der Heimatstube eigens ein kleines Holzhaus gebaut. Dort steht der Wagen, den der ehemalige Groß Brunsroder Ortsbürgermeister Heinrich Rüscher und Reinhold Jäger vor 25 Jahren aus dem verfallenen Familiensitz der Familie Bartel gerettet hatten, nun trocken und wohlbehütet.

Letztmals in der Öffentlichkeit gezeigt wurde der Bäckereiverkaufswagen im Juni 1996 im Rahmen eines Dorffestes. Untergekommen war das Gefährt zunächst bei Familie Knigge, dann bei Familie Krökel. Und nun steht er auf dem Grundstück der Heimatstube, die gemeinsam mit der Kindertagesstätte in den Räumen des ehemaligen Groß Brunsroder Schulgebäudes untergebracht ist.

Komplettiert wird die kleine "Außenstelle" der Groß Brunsroder Heimatstube durch einige Gerätschaften, die vor gut 100 Jahren in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen. Etwa ein Stirneinzeljoch, mit dem Ochsen einen Wagen oder Pflug zogen, oder eine so genannte Plaggenhacke. Mit diesem Gerät wurden auf Wiesenflächen Maulwurfshügel eingeebnet.

Großer Aufmerksamkeit erfreuten sich auch mehrere Fotoalben mit Motiven aus längst vergangenen Groß Brunsroder Zeiten. Zu sehen waren unter anderem Szenen aus der Gaststätte Deutsches Haus – bei Tante Holste oder später bei Lotti war ein beliebter Treffpunkt. Fotos vom Sportplatz aus den 1960er-Jahren mit den unvergessenen Horst Gerloff oder Aufnahmen der Turnhalleneinweihung im Jahr 1965. Dabei mittendrin: Hans Dombrowski, der über Jahrzehnte das Kinderturnen in Groß Brunsrode leitete.

So konnten die älteren Gäste in Erinnerungen schwelgen und die jüngeren erfuhren, was ihre Vorfahren in ihrer Freizeit so getrieben haben. Gefallen hat es allen.