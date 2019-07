Grünenpolitiker gegen Velpker Strabs

Das ist doch mal eine klare Aussage: Die Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, muss weg, zumindest in ihrer aktuellen Fassung. Das meint der Grünenpolitiker Heiko Klink. Er hält eine Satzung, die sich nicht an den Maßnahmen orientiert, für ungerecht und falsch. Ginge es nach ihm, würde es die Strabs für Velpke nicht geben. Stattdessen würde er jede Baumaßnahme zu einer politischen Maßnahme machen. In einem Gespräch, das wir am...