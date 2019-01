Gute Silvesterbilanz für Tiere in Lehre

. Gute Nachrichten für Tierfreunde aus Lehre: Der Jahreswechsel scheint für die Tiere in der Gemeinde glimpflich abgelaufen zu sein. Zumindest sind bislang keine Tiere beim Tierschutzverein als vermisst gemeldet worden, teilt dessen Vorsitzende Brigitte Babic mit. „Im letzten Jahr war das noch anders: Da kamen an Silvester ein Hund und in den Tagen nach Neujahr drei Katzen zu uns“, erzählt sie. Es sei aber noch zu früh, eine...