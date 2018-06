Velpker SV bietet Fahrradtour an

Velpke Im Zuge der Velpker Sportwoche gibt es am Samstag, 23. Juni, ab 16 Uhr eine rund25 Kilometer lange Fahrrad-Tour, für alle die Lust auf Radfahren haben. Ausgerichtet wird sie durch den Velpker Sportverein. Teilnehmer haben die Möglichkeit, im Anschluss am „Carlisi Grillen“ in der Vereinsgastätte...