Spanische Austauschschüler besuchen Lehre

Die Schüler der Oberschule Lehre haben Besuch aus dem bei Barcelona gelegenen Vilafranca bekommen. Der deutsch-spanische Schüleraustausch läuft bereits seit über zehn Jahren.

Traditionell steht während der Woche in Lehre auch ein Empfang beim Gemeindebürgermeister an, der bereits die spanische Nationalflagge gehisst hatte.

Mit einem stolzen „Bienvenido“ begrüßte Bürgermeister Andreas Busch die Gäste im Rathaus Lehre und freute sich in einem bunten Mix aus Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch über den Besuch.

Diesmal kamen insgesamt zehn spanische Schüler auf zehn deutsche, begleitet wurden sie von zwei Lehrkräften. Auch diesmal durften sich die Gäste im goldenen Buch der Gemeinde verewigen, heißt es in einer Mitteilung.

„Es ist eine Ehre jedes Jahr in Lehre zu sein – und es wird auch diesmal nicht das letzte gewesen sein“, schrieb Lehrer David Martí demnach in das Buch. Eine Schülerin habe ergänzt: „Ich bin noch nicht einmal weg und ich will jetzt schon wiederkommen!“

Die Chancen dafür stehen gut: „Die Resonanz wird nicht weniger – eher im Gegenteil“, freut sich Antje Thomsen, Rektorin der Oberschule Lehre. Und das, so findet sie, glücklicherweise auf beiden Seiten.

An den vier gemeinsamen Tagen stand ein abwechslungsreiches Programm an: Nach einem Tag in Berlin reiste die Gruppe aus Barcelona am Dienstagabend in Lehre an, es folgte ein Tag in Wolfsburg inklusive Besuch der Autostadt und einer Werkstour, eine Grenzenlos-Führung entlang der ehemaligen Grenze in Helmstedt, ein Nachmittag in Braunschweig, der besagte Empfang im Rathaus und ein traditionelles Abschiedsessen bei „El Greco“ in Lehre.

Doch der Abschied ist nur auf Zeit: Schon nach den Herbstferien starten die Oberschüler aus Lehre zum Gegenbesuch ins spanische Vilafranca.