Erinnerungen an den schwersten Schützenkönig des Landes

Knapp 100 Besucher fanden gestern den Weg zum Dorfmuseum in Lehre. Der Museumstag hat also seinen Zweck erfüllt – das Dorfmuseum brachte sich erfolgreich in Erinnerung. „Wir sind mit der Resonanz überaus zufrieden. Weil auch viele Jüngere sich das Dorfmuseum mit seinen zahlreichen Exponaten angeschaut haben, fällt die Bilanz noch ein bisschen positiver aus“, stellte Olaf Kapke, stellvertretender...