Jetzt bekommt auch Wahrstedt sein neues Gerätehaus

Am Samstag legten etwa zehn Ehrenamtliche der Wehr selbst kräftig Hand an. Sie rissen Türen samt Zargen heraus, entfernten Heizkörper, machten sich über Fußböden und Decken her. Den eigentlichen Abriss soll Ende Juni ein Spezialunternehmen erledigen. In diesem Jahr noch soll der Rohbau des neuen...