SPD Danndorf lädt zum Weinfest ein

Schon zum dritten Mal lädt die SPD in Danndorf zur Verkostung edler Tropfen ein: Das beliebte Weinfest findet wieder am Samstag, 23. Juni, am Kulturzentrum statt. In den letzten zwei Jahren freuten sich die Organisatoren über 200 bis 250 Gäste, erzählt Sven Larws vom SPD-Ortsverein. In diesem Jahr...