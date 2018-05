Feuerwehren treten beim Wettbewerb an

Rümmer Der Leistungsvergleich der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke findet am Sonntag in Rümmer statt – nach ganz neuen Regeln.

Der neue Leistungsvergleich der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke beginnt am kommenden Sonntag, 3. Juni, in Rümmer. Gestartet wird ab 10 Uhr am dortigen Feuerwehrgerätehaus. „Wir hoffen auf viele Gäste aus der Bevölkerung, denn dieser Leistungsvergleich verspricht sehr interessant zu werden“, schreibt Pressesprecher Mirko Wogatzki in einer Mitteilung. Auch für die Verpflegung der Gäste werde an diesem Tag gesorgt.

Erstmalig findet dieser Leistungsvergleich nach den neuen Bestimmungen statt, wie Wogatzki betont. „Mit den bisherigen Leistungswettbewerben gibt es kaum noch Ähnlichkeiten.“ Bis dato bestand der Wettbewerb aus einer Einsatzübung, bei der innerhalb von zehn Minuten von einer aus neun Feuerwehrleuten bestehenden Gruppe ein vorgegebener Auftrag ausgeführt werden musste. Einzelne Teile der Übung waren als Zeittakte ausgelegt, die so schnell wie möglich ausgeführt werden mussten. Nach Abschluss der Übung hatten die Teilnehmer noch Sonderaufgaben zu erfüllen.

Der neue Leistungsvergleich ist modular aufgebaut. Ging es bisher hauptsächlich um Schnelligkeit, so steht jetzt die Zielerreichung und die Einhaltung der Dienst- und Unfallverhütungsvorschriften im Fokus.