Flechtorf Ein Garten stand am Dienstagnachmittag in Flechtorf in Flammen. Die Feuerwehr fand zwei Brandherde. Die Polizei ermittelt.

Feuer wütet in Garten in Flechtorf

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm um 14.25 Uhr ein. Alarmiert wurden die wurden die Feuerwehren Flechtorf und Groß Brunsrode in die Straße Elmblick. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnten sie in einem Garten zwei Feuerstellen ausmachen. Einmal brannte es auf einer etwa 20 Quadratmeter großen Fläche rund um einen Kompost herum. Der zweite Brandherd befand sich in einem Busch, etwa 10 Meter neben dem anderen Feuer.

Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern und aufmerksamen Nachbarn sei eine Ausbreitung der Flammen durch den Einsatz von Eimern und Gießkannen verhindert werden, so Bennet Rebel vom Presseteam Gemeindefeuerwehr Lehre. Ohne dieses Eingreifen wären einige Nadelbäume und Hecken in der unmittelbaren Umgebung zum Feuer ebenfalls in Flammen aufgegangen, und das Feuer hätte sich auf drei Grundstücke ausgebreitet.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit zwei C-Röhren und kontrollierte die Brandstellen mit einer Wärmebildkamera auf Wärmequellen. Als keine mehr gefunden wurden, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 17 Kräften und die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.