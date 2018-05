Ortsrat Flechtorf beantragt Kreisel

Der Verkehr in Flechtorf ist ein leidiges Thema für viele Anwohner – und für den Ortsrat ein immer wiederkehrendes. Auch in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Montag betonten die Ratsmitglieder um Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn (SPD) ihren Willen zur Veränderung, nachdem eine Bürgerin sich in...