Pläne für Straßen im Rathaus einzusehen

Lehre Der Rat der Gemeinde Lehre hat jetzt zugestimmt, die beiden Gemeindestraßen Am Westerberg in Flechtorf und Schwester-Ella-Weg in Essenrode für den öffentlichen Verkehr zu widmen. Erst damit erhalten sie die Eigenschaft einer „öffentlichen Straße“ und können offiziell von Jedermann genutzt werden,...