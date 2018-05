Preisschießen in Bahrdorf beginnt am Freitag

Bahrdorf Der Schützenverein Bahrdorf beginnt am Freitag, 4. Mai, mit seinem Preisschießen. Beginn für Schützen und Nichtschützen ist um 19 Uhr. Auch am Himmelfahrtstag wird das Preisschießen in der Zeit von 13 bis 15 Uhr stattfinden. Als Preis für den besten Teiler gibt es ein 5-Liter-Bierfass. ...