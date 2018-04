Baugebiet „In den Morgen III“ in Grafhorst kann kommen

Das Baugebiet „In den Morgen III“ in Grafhorst soll kommen: So entschied es der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung. Das Gremium stimmte einstimmig für den Bebauungsplan. Umgesetzt werden kann dieser laut Vorlage aber erst, wenn der Flächennutzungsplanänderung genehmigt und wirksam geworden...