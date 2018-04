Anmeldungen an der Gauß-Schule

Eltern von Viertklässlern können ihre Kinder für die 5. Klasse an der Oberschule im Sekretariat der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Velpke zu folgenden Terminen anmelden: am Mittwoch, 2. Mai, von 8 bis 11.30 Uhr; am Donnerstag, 3. Mai von 8 bis 11.30 Uhr sowie von...