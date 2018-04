Zwei Autos kollidieren bei Velpke – beide Fahrer schwer verletzt

Bei einem Auto-Unfall zwischen Danndorf und Velpke sind am Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei in Velpke mit. Laut Frank Kuwert-Behrenz ereignete sich der Unfall um kurz vor 15 Uhr auf der Helmstedter Straße bei Velpke. Demnach kam ein 32-jähriger Fahrer aus Velpke, der von Danndorf in Richtung Velpke fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wagen einer 58-Jährigen aus Oebisfelde-Weferlingen.

„Beide Fahrzeugführer wurden dabei nicht lebensgefährlich, aber schwer verletzt“, berichtet Kuwert-Behrenz. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30 in das Klinikum Holwedestraße in Braunschweig gebracht. Wie Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke, mitteilt, musste die Frau mit einer Rettungsschere aus ihrem Auto befreit werden. „Sie erlitt ersten Erkenntnissen nach einen Oberschenkelbruch“, berichtet Wogatzki. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Straße blieb demnach während des Einsatzes und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

„Beide Fahrzeugführer wurden dabei nicht lebensgefährlich, aber schwer verletzt.“ Frank Kuwert-Behrenz von der Polizei in Velpke über den Unfall.

Bei beiden Autos, ein Seat Leon und ein Renault Captur, liegt laut Kuwert-Behrenz von der Polizei Velpke ein Totalschaden vor; der Schaden dürfte sich demnach auf etwa 40 000 Euro belaufen. Sie wurden abgeschleppt.

Offen ist, wieso der 32-jährige Fahrer von der Fahrbahn abkam: Zumal die Straße nur eine leichte Kurve beschreibt, nicht nass war und der Mann auch nicht zu schnell unterwegs war. „Zeugen haben nichts auffälliges beobachtet“, sagt Kuwert-Behrenz. Es sei auch kein missglücktes Überholmanöver im Spiel gewesen. Auf der Landesstraße ist in dem Bereich des Unfalls ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern angegeben, außerdem gilt Überholverbot. Gegen beides habe der Mann wohl nicht verstoßen, sagt Kuwert-Behrenz. Die Polizei in Velpke gab die Straße um 16.30 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Danndorf, sieben Kameraden aus Rümmer, sieben aus Bahrdorf, elf aus Velpke sowie die stellvertretenden Gemeindebrandmeister Gunnar Schuchmann und Andreas Wogatzki sowie ein Notarzt, sechs Kameraden der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes aus Wolfsburg und zwei Kameraden des Rettungsdienstes aus Velpke.