Bewohner hört laute Geräusche – Diebe flüchten

Danndorf Weil ein Hausbesitzer die Einbrecher bemerkte, flüchteten diese am frühen Dienstagabend.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Einbruch gegen 18.30 Uhr in einem Einfamilienhaus am Hubertusweg in Danndorf.

Das Trio hatte zuvor ein Fenster aufgebrochen. Der Bewohner war, so berichtet es die Polizei, durch laute Geräusche aufmerksam geworden, fand jedoch nur das offen stehende Fenster vor.

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass die drei mutmaßlichen Täter von einer Passantin gesehen worden waren. Das Trio sei über den Hubertusweg links in die Kirchstraße und weiter in Richtung Poststraße gelaufen.

Alle drei Einbrecher waren laut der Zeugin etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatten „südeuropäisches Aussehen“. Die Männer waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen oder Mützen auf.