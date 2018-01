Drei Unfälle auf der A39 sorgen für kilometerlange Staus

Drei Verkehrsunfälle haben sich am späten Donnerstagabend auf der A 39 zwischen den Anschlusstellen Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter ereignet.

Lehre Kilometerlange Staus auf der A39 in Fahrtrichtung Braunschweig und Wolfsburg: Grund dafür waren laut Polizei drei Unfälle gegen 22.15 Uhr.

Drei Verkehrsunfälle haben sich am späten Donnerstagabend auf der A 39 zwischen den Anschlusstellen Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter ereignet. Dabei handelte es sich laut Autobahnpolizei Braunschweig um einen Auffahrunfall, ein weiteres Fahrzeug fuhr in eine Leitplanke und ein drittes Auto in einen Graben.

Einer der Unfälle passierte in Fahrtrichtung Wolfsburg, zwei in Richtung Braunschweig. Zu den Unfällen sei es nach Anhaben der Autobahnpolizei nicht aufgrund der Witterung gekommen. Die Autobahn musste nicht gesperrt werden. Zur Zahl der Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.