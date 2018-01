Peter Schröter ist neuer Ehrenortsbrandmeister in Lehre

Eine besondere Ehrung stand bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Lehre in der Börnekenhalle an: Peter Schröter wurde zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Schröter war, so eine Mitteilung der Feuerwehr, von 1989 bis 2001 Ortsbrandmeister der Feuerwehr Lehre und habe in dieser Zeit viel für die Feuerwehr erreicht. Noch heute leitet er die Altersgruppe. Deshalb hatte sich der Rat der Gemeinde auf Anregung der Ortsfeuerwehr einstimmig für die Ehrung des 64-Jährigen ausgesprochen.

Die Laudatio hielt Helmut Bauwe, politischer Vertreter des Gemeindebürgermeisters und Wegbegleiter Schröters. In die Versammlung passte die Ehrung Schröters besonders gut, weil er als Ortsbrandmeister 1989 die ersten Frauen in die Ortsfeuerwehr aufnehmen durfte und in diesem Jahr mit Karina Schmalkoke die erste Frau zur Brandmeisterin ernannt werden konnte.

Weitere Ehrungen und Beförderungen: Julian Karacaer wurde zum Feuerwehrmann befördert, Heiko Kupsch, Erik Vonger und Hinnerk Ude zu Oberfeuerwehrmännern, Timo Dukatz zum Hauptfeuerwehrmann, Mario Ulbrich und Fabian Kerner zu 1. Hauptfeuerwehrmännern. Maik Goerke ist jetzt Löschmeister, Wolfgang Stautmeister Oberlöschmeister und Jan Wehrstedt Brandmeister. Sandra Kukafka, Maik Goerke und Gerhard Bänsch bekamen das Ehrenabzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft, Alfred Rischbieter das Ehrenzeichen für 60-jährige Mitgliedschaft.

In seinem Bericht blickte Ortsbrandmeister Jan Wehrstedt unter anderem auf die Einbruchsserie im Feuerwehrgerätehaus zurück. Erfreulicher waren die Veranstaltungen der Feuerwehr wie zum Beispiel der Feuerwehrball und die Braunkohlwanderung. Bei den Gemeindewettbewerben konnte die Gruppe nach 18 Jahren wieder den Sieg für sich verbuchen. Aktuell hat die Feuerwehr 69 aktive Mitglieder, 14 Jugendliche und 469 fördernde Mitglieder. Auf die 93 Einsätze inklusive Bränden, Hochwasser und Sturm ging Zugführerin Karina Schmalkoke ein. Sie berichtete von 118 Diensten mit 4954 Dienststunden. In den 93 Einsätzen fielen 2046 Einsatzstunden an. Außerdem wurden 53 Lehrgänge besucht.