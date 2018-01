Unicef-Nothilfe: Neue Ausstellung im Rathaus Lehre

Lehre Eine neue Ausstellung ist ab sofort im Rathaus Lehre zu sehen. Thema: Die Unicef-Nothilfe. Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 19. Januar, um 16 Uhr.

„Gebraucht wird die Unicef-Nothilfe überall dort auf der Welt, wo Kinder unter Kriegen leiden oder auf der Flucht sind, wo Hunger herrscht oder Naturkatastrophen ihr Überleben gefährden“, erläutert Hannelore Hesse aus Lehre, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Unicef engagiert. In Krisengebieten seien vor allem Kinder auf rasche humanitäre Hilfe angewiesen. Krankheiten, verschmutztes Trinkwasser und Mangelernährung sind für sie lebensbedrohlich. Nach und nach unterstützt die Organisation auch den langfristigen Wiederaufbau mit dem Ziel, dass jedes Kind regelmäßig zur Schule geht. Dies ist auch auf den rund 20 Plakaten zu sehen. Gezeigt wird die Ausstellung von 18. Januar bis 20. Februar im Obergeschoss des Rathauses, Marktstraße 10 in Lehre. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag, 19. Januar, sind um 16 Uhr alle Interessierten eingeladen.