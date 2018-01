Auto kommt auf der A39 bei Flechtorf von der Straße ab

Flechtorf Hoher Schaden am Auto, ein verletzter Fahrer und Angehörige, die betreut werden müssen - das ist die Bilanz eines A-39-Unfalls am Mittwochabend.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Mittwochabend auf der A39 bei Flechtorf, Kreis Helmstedt, ein Auto von der Straße ab, fuhr in die Schutzplanke und schleuderte auf die Überholspur. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Fahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er sei ansprechbar gewesen, doch die Kommunikation sei schwierig gewesen. Der Mann sei italienischer Staatsbürger. Während die Polizei versuchte, sich mittels einer Übersetzungs-App auf dem Smartphone zu verständigen, rief die Feuerwehr einen ehemaligen Flechtorfer Feuerwehrmann an, der seinen Dienst jetzt bei der Feuerwehr in Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) versieht und italienisch spricht. Er half dann als Übersetzer.

Gefordert waren die Einsatzkräfte auch, als Angehörige des Fahrers an der Einsatzstelle auftauchten. Sie waren sehr aufgeregt und wurden von den Einsatzkräften betreut, berichtete Rainer Madsack, vom Presseteam der Gemeindefeuerwehr Lehre.

Im Einsatz war die Feuerwehr Flechtorf mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie der Gemeindebrandmeister und sein Stellvertreter, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Rettungswache Wendhausen sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen.