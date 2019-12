Wo sind die Badeteiche?

Es ist die derzeit wohl am heißesten diskutierte Frage: Wo bloß finden erhitzte Geister und Körper ein wenig Abkühlung? Supermärkte wäre jetzt eine Spontanantwort von mir. Ohne Namen nennen zu wollen, aber je nach Vorlieben gibt es da auch Abstufungen, von kühl bis schockgefrostet. Natürlich trägt Wasser in der Nähe immer zu kühlender Atmosphäre bei. Da fallen mir zwei schöne Beispiele in Königslutter ein: die Wasserspiele vor dem Rathaus oder der kleine Wasserfall hinter dem Dom. Und klar, die Freibäder. Nutze ich zur Zeit auch gerne nach Feierabend. Aber: Wo gibt es bei uns eigentlich schöne Badeteiche? Vielleicht haben Sie in unserer Ausgabe die Übersichtskarte zur Wasserqualität der Badeseen im Braunschweiger Land gesehen? Da schnitt der Landkreis Helmstedt mit ganzen null Seen ab. Okay, der Lappwaldsee ist in Arbeit. Aber es muss ja nicht immer gleich das Großaufgebot sein. Gibt es nicht auch nette Badeteiche, die gerne genutzt werden? Vielleicht schreiben Sie mir mal, wo.

