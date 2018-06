Was wäre das für ein Sommermärchen: Das Fußball-WM-Finale mit deutscher Beteiligung auf der riesigen Open-Air-Leinwand auf dem Helmstedter Marktplatz! Zugegeben, ein kühner Gedanke angesichts des blamablen deutschen WM-Auftakts am gestrigen Abend. Doch am Samstag ich war vermutlich nicht der...