Amerika zuerst. Deutschland zuerst? Helmstedt zuerst? Ich zuerst? Sie ist süß und verlockend, die Welt der Egoismen. Und herrlich einfach. Wenn mir alles zu kompliziert und zu anstrengend wird, denke ich lieber nur an mich. Da weiß ich, was ich habe und was mir fehlt. Den Austausch mit anderen...