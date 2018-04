Meine Lieblingsstraßen in Helmstedt wechseln täglich. Seit Jahren. Mehrfachnennungen sind daher unvermeidlich und im Grunde beabsichtigt. Am Dienstag zog mich die Privatstraße – welch ein fantastischer Name für einen Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur – wieder einmal in ihren Bann. Sie...