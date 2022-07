Königslutter ist in das Förderprogramm "Zukunftsräume" aufgenommen worden. Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier (Zweiter von rechts) übergab einen Förderbescheid in Höhe von 203.000 Euro an den Königslutteraner Bürgermeister Alexander Hoppe (Zweiter von links) im Beisein der CDU-Landtagsabgeordneten Veronika Koch und ihres SPD-Kollegen Jörn Domeier.