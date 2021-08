E-Center in Königslutter eröffnet nach Umbau am 1. September

Die Neugierde treibt viele Menschen hinein, die auf einmal mittendrin in der Baustelle des E-Centers in Königslutter stehen. Bei all den Handwerkern, die sich gerade dort bewegen und arbeiten, ist nicht immer sofort zu erkennen, dass sie da eigentlich gar nicht hin gehören. „Das passiert täglich, mehrfach“, erzählt Inhaber Sven Zeidler. Er komplimentiert die Neugierigen dann freundlich hinaus. Uns hat er aber einen Einblick gegeben.

Zumindest in das, was es mal werden soll, denn vom einstigen Supermarkt ist innen gerade nicht viel zu erkennen. Der Verkaufsraum ist komplett entkernt, überall hängen Kabel von Decken, sind Löcher in den Boden gefräst, wird gehämmert und gebohrt. Etwa zehn Gewerke arbeiten gerade gleichzeitig daran, dass am 1. September wieder eröffnet werden kann. „Kaum zu glauben, dass in drei Wochen alles fertig sein wird“, sagt Zeidler selbst fast ein wenig ungläubig, als er in die leere Halle blickt.

Fläche wächst auf 3200 Quadratmeter

Am ehesten zu glauben ist es im neuen Getränkemarkt, der schon fast komplett eingerichtet ist. Dort wo vorher der Schuhladen war, gibt es künftig Spirituosen, Weine, Limonaden und, und, und. „Mit 300 Weinen und 100 Spirituosen ist das Sortiment deutlich erweitert worden“, erzählt der Inhaber. 400 Quadratmeter stehen dafür nun zur Verfügung. Um diese Fläche wächst der gesamte Markt dann auf 3200 Quadratmeter.

Bereits im März hätte der Umbau während des laufenden Einkaufsbetriebs begonnen. Doch eine Komplett-Schließung sei unumgänglich gewesen. „Schauen Sie sich doch mal um, so ein Umbau geht nicht während der Öffnung“, verdeutlicht Zeidler.

Vom früheren Markt seien eigentlich nur noch die Wände stehen und der Fußboden übrig geblieben. Und selbst der sei an einigen Stellen ausgetauscht worden. Alles andere ist neu. Das beginnt bei den Möbeln und geht bis in Wände und Fußboden hinein mit dem Austausch von Kabeln und Rohren. „Der Markt war schon 15 Jahre alt, da gab es schon einigen Renovierungsstau“, verdeutlicht der Inhaber.

Von einstigen Plänen nicht viel übrig

Wenn der umgebaute Supermarkt am 1. September wieder eröffnet wird, ist es auf den Tag genau zweieinhalb Jahre her, dass Sven Zeidler das E-Center in Königslutter als Inhaber übernommen hat. Da lagen bereits fertige Umbaupläne seiner Vorgänger vor. Doch schon damals hatte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung darauf hingewiesen, dass diese nicht so schnell umzusetzen sein würden.

„Ich musste mir erst einmal einen Überblick verschaffen, und es sollte auch ein Umbau sein, der meine Handschrift trägt“, blickt er zurück. Von den einstigen Plänen ist nicht viel übrig geblieben. Die eigentlich geplante Aufstockung des Cafés beispielsweise sei relativ schnell vom Tisch gewesen, weil zu teuer.

Zahlreiche Neuerungen für den Markt

Also setzte er alles wieder auf Anfang und begann mit einer komplett neuen Planung, für die natürlich neue behördliche Genehmigungen notwendig waren. Eine Erweiterung des Cafés wird es auch unter seiner Regie geben. 78 Sitzplätze innen, 50 Sitzplätze außen sollen künftig zur Verfügung stehen.

Neben Backwaren werde ein täglich wechselnder Mittagstisch angeboten, außerdem gibt es künftig frisch vor Ort zubereitete Burger. Sven Zeidler zählt eine Menge an Dingen auf, die für den Markt geplant sind. Vor Ort frisch zubereitetes Sushi, ebenso Salate, alle Abteilungen werden auch Bio-zertifiziert, es gibt eine Unverpackt-Abteilung, ein eigenes Gewächshaus für den Anbau von Kräutern für den Verkauf, einen Tchibo-Markt im Markt, den es so regionsweit noch nicht gebe, und, und, und. Einkaufen als großes Erlebnis.

Investition von insgesamt 5,5 Millionen Euro

„Die Ansprüche der Kunden haben sich verändert, auch was die Ware betrifft. Immer mehr wollen wissen, wie und wo sie angebaut oder hergestellt wird“, erzählt er. Deshalb arbeite er mit mittlerweile 41 regionalen Lieferanten zusammen und meint damit tatsächlich aus dem Umkreis. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach deckt künftig bei Vollauslastung fast den gesamten Stromverbrauch. „Herzstück“ sei außerdem die moderne Kühlanlage mit einem FCKW-freien Kühlmittel.

Von den Fliesen im Fischgrätenmuster bis hin zu den Warenmöbeln aus Italien hat Sven Zeidler alles selbst ausgesucht und geplant. Dafür investiert er als Inhaber 3 Millionen Euro, die Edeka Minden-Hannover als Eigentümerin weitere 2,5 Millionen Euro. Dass das E-Center künftig nicht nur seine Handschrift sondern auch Sven Zeidlers Namen trägt, ist von außen bereits jetzt am neuen Firmenschild über dem Eingang zu erkennen.