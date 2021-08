In Rennau wird ein neuer Treffpunkt für Einwohner eröffnet

Mit dem Leader-Programm will das Land die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten und die Zukunftsfähigkeit von Dörfern sichern. Das sei mit Hilfe der Unterstützung für die Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“in der auslaufenden Förderperiode auch mustergültig gelungen, betont Graslebens Samtgemeindebürgermeister Gero Janze. Doch in der neuen Förderperiode 2023 bis 2027 drohe dem ländlichen Raum rund um Helmstedt eine Kürzung um 10 Prozent. Genau das falsche Signal, wie Janze in Anbetracht der bisherigen Erfolge findet.

Berechnung ändert sich

Ein gutes Beispiel sei der Biolandwirt und Bio-Hofladenbetreiber Lennart Hansmann aus Velpke, dort seien Arbeitsplätze in der Folge der Leader-Förderung entstanden, so Janze. In einer Auftaktveranstaltung zur Fortsetzung von Leader habe das niedersächsische Landwirtschaftsministerium im Juni zwar mitgeteilt, dass künftig 160 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung stehen sollen und damit erheblich mehr als in der nun zu Ende gehenden Förderperiode. „Mitgeteilt wurde aber auch, dass sich der Berechnungsschlüssel ändern wird, nach dem diese Mittel auf die niedersächsischen Regionen verteilt werden sollen“, berichtet Janze, der als einziger Hauptverwaltungsbeamter in der Steuerungsgruppe der Förderregion „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ sitzt.

Rund 155.000 Euro weniger

Wurden die Mittel bislang pauschal zugeteilt, so sollen sie laut Janze künftig nach Flächengröße und Einwohnerzahl der Regionen berechnet werden. Für Helmstedt standen in der Förderperiode 2014 bis 2020 für sieben Jahre 2,4 Millionen Euro zur Verfügung (im jährlichen Mittel 343.000 Euro). Nach den im Juni in Hannover genannten Werten (1.000 Euro pro Quadratkilometer und 20 Euro pro Einwohner) würde Helmstedt für die über fünf Jahre laufende neue Förderperiode 1,56 Millionen zugewiesen bekommen, im jährlichen Mittel 312.000 Euro. Das seien in Summe rund 155.000 Euro weniger als bislang.

Der geplante neue Verteilungsschlüssel wiege um so schwerer, als Maßnahmen aus der bisherigen ZILE-Richtlinie („Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung“) des Landes Niedersachsen wegfallen würden. „Das betrifft den ländlichen Tourismus, den ländlichen Wegebau und die Pflege des Kulturerbes“, so Janze. Faktisch würden damit die Fördermittel für den Landkreis Helmstedt mindestens halbiert, eher gedrittelt, schätzt Janze. „Was wir bisher nicht über Leader finanzieren konnten, um den Topf nicht zu überziehen, haben wir über ZILE verwirklichen können. Das würde künftig nicht mehr funktionieren“, erläutert Janze.

Viele Investitionen ausgelöst

Allein in seiner Kommune, der Samtgemeinde Grasleben, seien durch die Leader-Förderung Investitionen von einer Million Euro ausgelöst worden. Das Sportheim in Rottorf, der Museumshof in Grasleben und die alte Schule in Rennau hätten unter anderem als Projekte davon profitiert. Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ ist eine überaus erfolgreiche Leader-Region und konnte bislang mehr als 70 Projekte und Vorhaben umsetzen. „Der Bedarf an Fördermitteln besteht nach wie vor, allein die letzte Prioritätenliste wies zahlreiche herausragende und vielversprechende Projektanfragen auf, die förderfähig wären“, betont Janze.

Im Namen der Steuerungsgruppe hat Janze Ende Juli ein Schreiben an Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) abgeschickt, in dem er dazu aufruft, den demokratiefördernden Ansatz zu stärken statt ihn zu schwächen. Der Berechnungsschlüssel müsse dahingehend verbessert werden, dass den Regionen künftig mehr und nicht weniger Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Es könne auch nicht sein, dass die mögliche Erhöhung der künftigen Budgets allein über die Hinzunahme von ländlichen Gebieten aus niedersächsischen Großstädten erfolgen solle. Großstädte verfolgten ganz andere Ziele als die ländlichen Räume. „Die Hinzunahme städtischer Gebiete würde den Charakter der Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in den Leader-Regionen erschweren“, schrieb Janze nach Hannover. Eine Antwort aus dem Ministerium stehe noch aus.