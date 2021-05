Räbker pflanzen erneut Baum des Jahres – diesmal Stechpalmen

Der 25. April eines jeden Jahres ist von der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung zum Tag des Baumes ausgerufen worden. So haben die Räbker laut Mitteilung auch in diesem Jahr den Baum des Jahres, die Europäische Stechpalme, in ihrem Dorf gepflanzt. Diese könne bis zu 15 Meter hoch werden, liebe schattige Standorte, ihre Früchte seien giftig und vor allen Dingen sei sie ein ortstypischer Baum -- nicht mit der Mahonie zu verwechseln.

Ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz

In corona-gemäßer Ausstattung und entsprechendem Abstand habe eine kleine Gruppe aus der Arbeitsgemeinschaft Blühendes Dorf (AG Blüh) im Beisein von Bürgermeister Rainer Angerstein und seiner Stellvertreterin Simone Köpnick zwei Stechpalmen am Verbindungspfad Schafbade/Mühle Liesebach gepflanzt. Swantje Jensen habe als Chefin der Arbeitsgemeinschaft über die geplanten weiteren Grünarbeiten im Neubaugebiet Bischofsberg und auf der Streuobstwiese berichtet. Auch der kleine Beitrag zum Klimaschutz habe seine Bedeutung; nicht nur als Lehrstück zum Anfassen für Kinder und Jugendliche.

Seit die Bürger der Gemeinde Räbke in den Jahren 2017 bis 2019 begannen, sich aktiv mit der Dorfentwicklung zu befassen – ausgelöst durch den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – hat das Dorfgrün einmal mehr eine besondere Wertigkeit erhalten, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Finanzieller Pflegeaufwand liegt jährlich bei etwa 10.000 Euro

So sei es kaum verwunderlich für ein Dorf mit mehr als 200 Bäumen – zumeist Linden – dass Bäume ganz allgemein nicht nur für die angenehme Optik eine große Rolle spielten. Das spiegele auch der jährliche Pflegeaufwand in der Gemeinde wider, der in den vergangenen Jahren stets bei mehr als 10.000 Euro gelegen habe. Hinzu komme der ehrenamtliche Einsatz.

2019 pflanzte die AG neben der so genannten Leit-Linde im Kreisel, die grafisch die Handlungsfelder und Projekte des Dorf-Leitbildes nachzeichne, ihren ersten Baum des Jahres, nämlich die Flatterulme, an den sieben Zufahrtswegen nach Räbke. Diese seien dann zu den neuen Himmelsrichtungen von Räbke ernannt worden. Im Jahr darauf folgte als nächste Pflanzung zum Baum des Jahres die Robinie, die zunächst am Rande der dorfeigenen Streuobstwiese am Sommerwinkel vor dem Elm ihren Platz gefunden habe. Als der sich als nicht optimal erwiesen habe, weil zu kalt, zu windig und zu mäusegefährdet, sei der Baum in eine Außenstelle der AG Blüh an der Neisekenstraße gebracht worden, um dort wieder hochgepäppelt zu werden.

Die Idee sei, in Räbke eine eigene Klimaschutz-Allee, jährlich ergänzt mit dem Baum des Jahres, zu errichten.

